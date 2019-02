Omicidio Curno: l'ex marito di Marisa Sartori resta in carcere

Omicidio Marisa Sartori: l'ex marito resta in carcere, fuori pericolo la sorella Deborah

Il gip di Bergamo ha convalidato l'arresto di Ezzedine Arjoun che resta in carcere sostenendo di non ricordarsi l'attimo della coltellata mortale. L'ex marito di Marisa Sartori, tunisino di 35 anni è assistito dall'avvocato Rocco Disogra ed è stato sentito dal gip Lucia Graziosi che indaga sull'omicidio di Marisa, 25 anni, uccisa a Curno (Bergamo) nel garage interrato nella casa dei genitori in via IV Novembre, sabato 2 febbraio.

Furoi pericolo la sorella di Marisa Sartori, Deborah. Fra oggi e domani verrà ascoltata dai carabinieri

Sarà invece sentita tra oggi e domani anche Deborah, aggradita anche lei ma sfuggita alla furia omicida di Ezzedine Arjoun e ormai fuori pericolo secondo i medici, ma non ancora in grado di sostenere un interrogatorio. In programma per oggi l'autopsia e quindi una volta ottenuto il nullaosta della magistratura per il rilascio della salma ai familiari, verrà fissata la data dei funerali di Marisa.