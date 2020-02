Omicidio del Lambro, condannati due membri della gang latina

Omicidio preterintenzionale del peruviano Edgar Luis Calderon Gonzales: sono stati condannati a 14 anni e 11 anni e 8 mesi di carcere, in abbreviato, i due imputati di origine salvadoregna, membri della gang latina Barrio 18. Il 32enne fu rapinato e picchiato e poi gettato a calci nel fiume Lambro, lo scorso 2 giugno a Milano. Ieri la sentenza del gup di Milano Anna Magelli. La vittima, ubriaca, fu intercettata dal 26enne e dal 28enne, entrambi pregiudicati per reati violenti, che lo aggredirono per rubargli il cellulare. Il corpo riemerse solo 5 giorni dopo.