Omicidio di Sana, procura di Brescia vuole trasferire il caso in Italia

La procura di Brescia sta studiando il modo per avviare una indagine per omicidio politico per trasferire il caso di Sana Cheema, la 25enne pakistana diventata cittadina italiana morta nel paese di origine lo scorso aprile, in Italia. In questo senso il procuratore generale di Brescia Pier Luigi Maria Dell'Osso afferma come per aprire un processo nuovo dovra' esserci la richiesta del ministero della Giustizia e i responsabili devono essere in Italia. "Dovremmo provare a contestare il reato di omicidio politico - ha spiegato Dell'Osso - in questo caso basterebbe la richiesta del ministero".