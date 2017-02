Omicidio Gucci, Patrizia Reggiani è libera

Patrizia Reggiani, condannata a 26 anni per avere ucciso il marito Maurizio Gucci nel 1995 a Milano, ha chiuso definitivamente i conti con la giustizia ed e' libera. Oggi il giudice del Tribunale di Sorveglianza Roberta Cossia ha accolto la richiesta del suo legale Danilo Buongiorno di non applicare i 3 anni di liberta' vigilata che le restavano da scontare.

"Siamo contenti - commenta il difensore - perche' e' stato stabilito che la Reggiani non e' pericolosa socialmente ed e' stata disposta la revoca della liberta' vigilata sulla quale, peraltro, la Procura aveva espresso parere favorevole". La donna, secondo una sentenza definitiva, era stata la mandante dell'omicidio del marito imprenditore, freddato a colpi di pistola da un killer in via Palestro nel centro di Milano.