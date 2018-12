Omicidio Jessica Faoro: ergastolo al tranviere che la uccise

Ergastolo al killer di Jessica Faoro

Alessandro Garlaschi, il tranviere che nel febbraio scorso uccise a Milano la 19enne Jessica Valentina Faoro, è stato condannato all'ergastolo dal gup di Milano.

Il processo si è celebrato con rito abbreviato e il giudice ha dovuto decidere sui fatti che risalgono ai primi mesi di quest'anno, quando la giovane fu aggredita dall'uomo che la ospitava nella sua abitazione di via Brioschi e si era invaghito di lei, venendo colpita da 85 coltellate.

La sentenza è stata emessa dal gup di Milano Alessandra Cecchelli che ha accolto in pieno la richiesta del pm Cristiana Roveda. Garlaschi è stato condannato all'ergastolo e all'isolamento diurno, per omicidio, vilipendio di cadavere e sostituzione di persona. L'uomo infatti aveva bruciato parti del corpo della giovane e aveva sempre fatto credere a Jessica che sua moglie fosse sua sorella.

Il giudice ha disposto risarcimenti di 25 mila euro ciascuno per il padre e la madre della vittima, di 50 mila euro per il fratello Andrea e di 10 mila euro per il Comune di Milano. Le motivazioni saranno rese note entro 90 giorni.