Omicidio Macchi, il pg: "Binda resti in carcere"

Stefano Binda deve restare in carcere. Lo ha chiesto il sostituto pg della Cassazione Stefano Tocci, davanti ai giudici della prima sezione penale della Cassazione. Secondo il pg, va rigettato il ricorso presentato dalla difesa di Binda, condannato all'ergastolo in primo grado con l'accusa di avere ucciso la sua ex compagna di scuola Lidia Macchi nei boschi del Varesotto il 5 gennaio 1987. I legali dell'imputato, per il quale e' in corso il processo d'appello, chiedono alla Suprema Corte di annullare il 'no' pronunciato dal tribunale del Riesame di Milano lo scorso aprile sulla loro istanza di revoca della misura cautelare, per la quale Binda e' detenuto nel carcere di Busto Arsizio. Al termine dell'udienza a porte chiuse svolta stamane, i giudici della Corte si sono riservati la decisione, che arrivera' tra domani e lunedi' mattina.