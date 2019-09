Omicidio Milano, il gip: "Fatale per Adriana l'aiuto al marito violento"

Fatale per la 59enne Adriana Signorelli, uccisa a coltellate nella notte tra sabato e domenica dal marito Aurelio Galluccio la sua "disponibilità estrema ad aiutare" proprio il coniuge. Così il gip gip Maria Vicidomini nell'ordinanza di custodia in carcere per l'uomo che per anni ha avuto atteggiamenti violenti nei suoi confronti, anche quattro giorni prima dell'omicidio. Il gip ricorda che la donna non ando' mai ad abitare dalla figlia, come aveva promesso invece alla polizia dopo l'ultima aggressione.

La ricostruzione del gip troverebbe conferma nelle parole dell'uomo, che in lacrime avrebbe spiegato agli agenti: "Sono almeno due anni che chiedo ad Adriana di trovarsi un altro uomo, perché io non posso più renderla felice, ho chiesto più volte il divorzio ma lei mi diceva sempre che avevo bisogno di aiuto e visto che tutti mi avevano chiuso la porta in faccia solo lei riusciva ad aiutarmi". In assenza di supporto per uscire dal tunnel della dipendenza dalla cocaina, Galluccio ha puntato il dito contro gli agenti: "Ve la portate voi sulla coscienza, mi avete tolto la cosa più bella che avevo, sono anni che chiedo aiuto a tutti". "Mi avete fatto diventare un assassino", aveva gridato Galluccio già durante il trasporto all'ospedale San Paolo sabato notte. Confermato che l'uomo ha accoltellato la moglie mentre era "alterato per l'uso di stupefacenti"