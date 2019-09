Omicidio Milano: il presunto killer non parla davanti al gip

Omicidio di Milano: Aurelio Galluccio, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie a coltellate nella notte tra sabato e domenica in via San Giacomo, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto stamattina di fronte al gip. Lo conferma il difensore d'ufficio di Galluccio, l'avvocato Federico Magnante. L'uomo, 65 anni, è stato fermato con l'accusa di aver accoltellato a morte la moglie Adriana Signorelli, 59 anni. Quattro giorni prima di essere uccisa, la donna aveva attivato la procedura del 'codice rosso' nei confronti del marito, da anni violento nei suoi confronti.