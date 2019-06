Omicidio Piazzale Loreto: ergastolo a sudamericano latitante

E' stato condannato all'ergastolo il dominicano Joel Antonio Santos Mercedes, 37 anni, soprannominato 'Papito', che il 12 novembre del 2016 uccise a Piazzale Loreto il connazionale Antonio Rafael Ramirez per un debito di droga. La sentenza e' stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Milano, in contumacia, visto che Santos e' ancora latitante da allora. Quel giorno, insieme al connazionale 27enne Jeison Elias Monti Ozuna aveva accoltellato il rivale nei pressi della stazione della metropolitana nel primo pomeriggio: l'episodio aveva scatenato un ampio dibattito sulla sicurezza in citta' e sulla necessita' di far arrivare l'esercito in alcune zone. I togati dell'Assise hanno quindi accolto le accuse formulate dal pm Piero Basilone. Secondo la ricostruzione delle indagini condotte dalla squadra Mobile di Milano, si tratto' di una vera esecuzione, dal momento che Santos sferro' 8 coltellate, mentre il complice ancora prima aveva sparato alla vittima due colpi di pistola alle gambe, per un debito di 10 mila euro nell'ambito dello spazio. I due colpi pero' non erano andati a segno, perche' il giovanissimo Ozuna, ai tempi 25enne non aveva mai impugnato un'arma; per questo motivo intervenne l'altro con il coltello, mentre il giovane teneva ferma la vittima. Ramirez mori' una volta arrivato in ospedale per i colpi di arma da taglio. I due assassini furono individuati subito grazie alle telecamere presenti nella zona, e alle testimonianze dei negozianti. Ma, mentre Ozuna fu arrestato in Toscana, nel dicembre dello stesso anno, dopo meno di un mese di latitanza, vicino a Bettolle, grazie alla collaborazione alle indagini tra la Mobile milanese e quella senese, Papito riusci' invece a scappare: il 16 novembre, 4 giorni dopo l'omicidio prese un volo diretto in Spagna.