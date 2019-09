Omonimia, donna muore a Vimercate per delle sacche di sangue scambiate

Una donna di 84 anni è morta venerdì 13 settembre all'ospedale di Vimercate (MB) molto probabilmente a seguito per un errore nella trasfusione di sangue. Le sacche di sangue sarebbero infatti state erroneamente scambiate per un caso di omonimia. La struttura sanitaria ha avviato un'indagine interna. Avvisata anche la Procura di Monza. Il Ministro della Salute Roberto Speranza si è attivato per l'invio degli ispettori del Centro Nazionale Sangue per indagare sulla morte dell'anziana ricoverata nel reparto di Ortopedia e sottoposta a un intervento per la rottura di un femore. L'obiettivo è quello di verificare cosa e' successo nella catena dei controlli. Lo scambio delle sacche di sangue è avvenuto con buone probabilità due giorni dopo l’operazione. La donna è morta in terapia intensiva per via della reazione dell'organismo dovuta alla differenza del gruppo sanguigno.