Open Fiber per gli eSports: a Milano sfida in streaming con banda ultralarga

Un mercato da 1500 milioni di euro di fatturato annuo solo in Italia, che nel 2018 ha registrato un incremento del 25% di appassionati, con circa 260mila utenti attivi quotidianamente sulle piattaforme di gioco (dati Aesvi): è il mondo degli eSports, che coinvolge sempre più amatori e professionisti del mondo virtuale.

Quello degli eSports è un mondo in costante crescita e su cui si concentreranno investimenti sempre più importanti da qui ai prossimi anni. Per questo motivo Open Fiber ha deciso di scendere in campo, con l’obiettivo di supportare questo fenomeno sfruttando l’efficienza della banda ultra larga per migliorare l’esperienza di gioco dei gamers.

La diffusione del gaming ha cambiato il modo di intendere lo sport. Per poter supportare un’intera partita in streaming con l’interazione in tempo reale di centinaia di utenti, una connessione stabile e performante è d’obbligo. Grazie alla rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) giocatori e spettatori possono godersi l’esperienza senza problemi. La composizione dei cavi in fibra ottica garantisce minime perdite di banda e velocità di trasmissione dati di 1 Gbps. Questo vuol dire che il lag (latency gap) diventa un lontano ricordo e si può giocare facendo affidamento sulle proprie capacità, senza essere penalizzati da ritardi o perdite di segnale.

“La tecnologia FTTH che caratterizza Open Fiber”, ha spiegato Emanuela Orfei, Responsabile Vendite Wholesale Area Nord di Open Fiber”, permette l’arrivo dei servizi più avanzati direttamente a casa, offrendo il massimo dell’efficienza e delle performance. È l’unico sistema che garantisce una velocità di trasmissione fino a 1 Gigabit al secondo, perfetto per l’upload, il download, e capace di ridurre notevolmente il tempo di latenza, uno dei peggiori nemici dei giocatori”.

La nuova sfida di Open Fiber, che si avvale della collaborazione di Fibra.City, operatore che commercializza servizi dedicati al gaming, è scattata ufficialmente ieri sera, giovedì 26 settembre, con l’evento “The Open eGames” a Milano. TonyTubo, il più grande streamer FIFA del panorama italiano, e Hollywood285, l’unico allenatore professionista del nostro paese, si sono sfidati in diretta Twitch con la telecronaca in diretta di Pierluigi Pardo. Una sfida che ha appassionato e divertito i numerosi appassionati arrivati alla Factory Blasteem, e che segna solo l'inizio del percorso di collaborazione di Open Fiber e Fibra.city nel mondo degli eSports.

Dall’evento di kick-off infatti partirà un «Challenge Online», a cui seguiranno 5 appuntamenti live sui canali Twitch dei due ProPlayer Exceed, e in conclusione una vera e propria finale dal vivo. Sarà Hoolywood285, il coach del team, a scegliere i due migliori giocatori, per vittorie, punteggio o tecnica, che verranno invitati alla Sfida finale in programma il 1° novembre prossimo al Lucca Comics, uno dei più importanti eventi del gaming italiano.