OPEN HOUSE MILANO: oltre 30.000 visitatori per la terza edizione



Grande successo per la terza edizione di Open House Milano che si conferma essere un grande evento della città per la città con una prima stima di oltre 30.000 presenze registrate nei due giorni della manifestazione inaugurando così, con ottimi risultati, la stagione degli eventi a porte aperte di Milano.

Le prenotazioni esaurite velocemente nei giorni precedenti la manifestazione erano già indicatore della grande affluenza di pubblico riscontrata che sta aumentando di edizione in edizione, una partecipazione sempre più trasversale e capillare che coinvolge l’intera città.

Dati record per i siti istituzionali come Palazzo Lombardia e il Grattacielo Pirelli con 6600 visitatori nella sola giornata di domenica; afflusso oltre ogni aspettative per i siti storici e culturali come Fondazione Carriero con oltre 1000 presenze e Palazzo Clerici con oltre 700 persone; file ininterrotte per i Laboratori Ansaldo del Teatro alla Scala aperti per l’occasione e grande partecipazione nei siti riaperti recentemente, come il Teatro Gerolamo, o esclusivamente per OHM come ad esempio il Teatro Lirico.

Il pubblico ha apprezzato in modo particolare anche l’apertura di spazi privati, come case e studi di architetti, artisti e designer per gettare lo sguardo tra le pareti domestiche e negli ambienti creativi, rilevanti dal punto di vista architettonico e dell’interior, sia quelli inseriti nel circuito curato da Living, il magazine di interiors, design e lifestyle del Corriere della Sera, con Brera Design Apartment, Pietro Russo Design, Casa Barrel12, Costanza Milano GreenHouse Loft e altri spazi selezionati da Open House Milano come Dezza 32 Happy Family, Attico per Musicista, Casa Rossi, Casa Studio Giulio Ciampi e Studio Binocle.

L’evento è stato molto seguito e partecipato anche sui canali social – utilizzati sia per aggiornamenti in tempo reale, per avere suggerimenti sulle visite e per la ripresa live dell’evento - con oltre 20.000 utenti coinvolti.

Un ringraziamento va a Regione Lombardia per il contributo dato alla manifestazione, al Comune di Milano, a Città Metropolitana di Milano, all’ Ordine degli Architetti di Milano e Fondazione PLEF.

Si ringraziano i numerosi volontari che hanno partecipato e che hanno contribuito, con il loro entusiasmo, al successo della manifestazione e grazie a WAMI Waterche ha sostenuto i volontari nella loro attività dissetandoli durante il week end.

Open House Milano tornerà nel 2019 con la quarta edizione, sabato 11 e domenica 12 maggio.