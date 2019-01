Non lo pagano, operaio sale su gru per protesta

Il titolare di una ditta edile di Milano e' salito su una gru per protestare contro dei presunti mancati pagamenti. L'uomo di origini egiziane, è al momento impegnato nel cantiere per il restauro di una scuola elementare a Bovisio Masciago, in provincia di Monza, dove la protesta si è svolta.

In segno di solidarietà, stanno hanno manifestato insieme a lui anche una decina di suoi operai. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Desio, il titolare e i dipendenti sarebbero impegnati nella realizzazione di alcuni muri in carton gesso nel complesso scolastico, e a detta del titolare della ditta, non verrebbero pagati da più di quattro mesi.