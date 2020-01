Operai su una gru a Milano: "Non ci pagano da ottobre"

Sono rimasti per diverse ore su una gru a sessanta metri di altezza all'interno di un cantiere di via Tarvisio a Milano: è la protesta di dodici operai, che ha allertato questa mattina 118 e vigili del fuoco. I lavoratori operano in un cantiere per conta della società Sideco, subappaltatrice del progetto per Percassi. Otto operai, in particolare, si sono arrampicati arrivando vicino alla capina di comando. Presenti anche i sindacalisti, che li hanno convinti a scendere. Gli operai sono scesi solo quando è stato loro promesso che gli arretrati saranno pagati: è da ottobre, hanno spiegato, che nno ricevono lo stipendio. Percassi con una nota ha spiegato che la protesta era rivolta contro "la medesima Sideco Srl (affidataria di alcune lavorazioni minori in cartongesso) a cui già da ottobre 2019 era stato risolto il contratto per grave inadempimento e per irregolarità anche a seguito di molteplici denunce, da parte di Impresa Percassi SpA, effettuate presso gli organi di polizia".