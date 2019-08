Operaio 28enne colpito alla testa da una trave mentre lavorava in un garage

Un operaio italiano di 28 anni e' rimasto ferito in modo grave stamattina, intorno alle 8, mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione in un garage sotterraneo di via Soresina 14, a Milano. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo, che lavora per una ditta edile, e' stato colpito da una trave crollata dal soffitto. Trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, le sue condizioni con il passare del tempo stanno migliorando, ma si trova comunque in prognosi riservata.