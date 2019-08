Operaio morto folgorato a Castiglione delle Stiviere

Un operaio di 51 anni e' morto dopo essere stato folgorato mentre stava lavorando in un cantiere edile a Castiglione delle Stiviere (MN). L'uomo ha toccato incidentalmente un cavo della corrente elettrica ricevendo una scarica di 11mila volt. L'operaio si chiamava Angelo Baresi e viveva a Rudiano (BS). Ricoverato in eliambulanza all'ospedale di Brescia, per lui non c'è stato nulla da fare.