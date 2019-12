Operaio scomparso, pm: archiviare l'accusa



Non si hanno più tracce del 60enne, egiziano, dall’agosto del 2017. Era sparito dalla ditta in cui lavorava, in zona Corvetto. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'accusa di omicidio contestata a Daniele Carparelli, a capo col padre di un'azienda ortofrutticola e indagato per la scomparsa di Ibrahim Abdou Abdou Akl, detto Magdi.



Non si sa se sia morto, il corpo non è stato trovato. Non ci sono elementi per portare a processo l'indagato e un'archiviazione potrebbe essere utile semmai per riaprire le indagini in futuro.