Operazione 'Cuore Falso', due arresti a Milano per finta beneficenza. Video

I militari della Guardia di Finanza di Monza hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini preliminari di Milano nei confronti di due persone, residenti in provincia di Monza e Brianza, indagate per associazione a delinquere, truffa e sostituzione di persona. Gli arrestati, erano a capo di una organizzazione criminale finalizzata alla truffa nel settore delle false associazioni benefiche, cui hanno partecipato altre 36 persone indagate nell’operazione denominata “Cuore Falso".