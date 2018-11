L'opposizione parte dalla Tav. Civici in trincea da Milano a Torino

di Fabio Massa

Manifesteranno, sabato, con i "Sì-Tav". Hanno presentato una mozione in consiglio regionale. Certo è che i civici di Milano, che hanno nella lista Sala (con o senza il nome del sindaco) una delle sue espressioni più riuscite, si schierano senza se e senza ma a favore delle grandi opere. Ad annunciarlo oggi Emilio Genovesi, il coordinatore, insieme a Franco D'Alfonso e a Elisabetta Strada (consigliera regionale e comunale).

Una conferenza stampa impreziosita dalla visione "glocale" di Piero Bassetti, presidente di Globus et Locus. "Siamo stati per secoli convinti che quello che era importante era il nostro territorio. Ma la tecnologia ci ha buttato nello spazio globale, e ci obbliga a ripensare il locale. E' chiaro che in quest'ottica quello che dice Di Maio, ovvero che invece della Tav faranno una metropolitana a Torino, è ascrivibile alle cretinate. E sono sbalordito dal fatto che a Torino ci sia qualcuno che non voglia la Tav, che voglia isolarsi".

Franco D'Alfonso, uno dei promotori del Gruppo di Verbania, ovvero un gruppo informale di pensatori del civismo del nord-ovest, rincara: "Ci aspettiamo una presa di coscienza da parte di Torino davvero molto significativa. Del resto contro le stupidaggini che motivano il blocco delle grandi opere si sta addensando un vasto consenso".

Elisabetta Strada ha presentato una mozione in Regione: "E' stata accolta in modo trasversale, anche se il M5S ha provato a sottrarsi dalla discussione parlando di competenze regionali. La verità è che come Lombardi Civici Europeisti abbiamo sposato questa battaglia e abbiamo chiesto alla Regione di prendere una posizione ufficiale". Insomma, l'opposizione del Nord al governo pare proprio che parta dalla Tav.

fabio.massa@affaritaliani.it