Orfini: intesa con Pisapia? Difficile allearsi con chi ti vota contro



"Il Pd è il principale partito che sostiene il governo, adesso sarà più semplice farlo. Si apre una fase nuova nella vita del Pd e del Paese. Abbiamo superato momenti difficili, adesso ci rafforzeremo per arrivare pronti alla sfida elettorale, quando arriverà". Lo dice, all'indomani delle primarie che hanno visto il trionfo di Matteo Renzi, il presidente del Partito democratico, Matteo Orfini, intervistato da "Repubblica".



Alla domanda se con il proporzionale si allontani anche un'intesa con l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia e gli scissionisti Mdp, Orfine risponde: "Con il proporzionale non sono previste alleanze. Vorrei un'intesa con Pisapia, certo. Ma è complicato allearsi con chi ha sempre votato contro di noi in Parlamento e con chi se n'è andato dal Pd. Dicono che Renzi è un dittatore e poi si vogliono alleare con noi?". E se invece cambia la legge? "Nel merito, penso che vada mantenuto il premio alla lista. Le coalizioni sono state la rovina del Paese. Ricordiamo Prodi, che era la parte buona, ma avete dimenticato Turigliatto e i ministri in piazza contro il governo? Serve un progetto riformista e di sinistra, allargato ad altri mondi. Questo progetto è il Pd".