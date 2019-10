"Orgasmo femminile: puoi averne 5": incontro allo SpazioNolo43 di Milano

"Orgasmo femminile: non accontentarti di uno quando puoi averne 5": questo il tema del primo incontro del ciclo che sarà ospitato allo SpazioNolo43 di viale Monza 43, Milano, venerdì 25 ottobre alle 19.30. E' l'esordio menghino del format avviato a Genova dalla sexy boutique Melanie Brun, che ospita regolarmente incontri dai temi arditi e relatrici sempre al di sopra delle righe: la titolare della sexy boutique, Sonja Berti, genovese d’origine, ma vissuta a Milano per quasi vent’anni, ha deciso di portare il suo salotto nel capoluogo meneghino. Dal 25 ottobre al 13 dicembre 2019, un venerdì al mese, la dottoressa Chiara Nardini è ospite di SpazioNolo43 per parlare di argomenti scottanti, ma naturali, in modo professionale, ma allo stesso tempo confidenziale, amichevole e divertente.

Il primo incontro, dunque, sull'orgasmo femminile. Anzi, sugli orgasmi. Per l'argomento trattato e per creare la necessaria intimità e complicità, l'incontro è aperto solo alle donne. L'ingresso costa 20 euro, aperitivo incluso, con prenotazione obbligatoria. Per ulteriori informazioni, telefonare al numero 02 39665865 o scrivere una email a SpazioNolo43.