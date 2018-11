Orio al Serio, aggiudicati i lavori per l'ampliamento del lato Est

Aggiudicati lavori per amplimento lato est aeroporto di Bergamo

La società di gestione dell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), Sacbo, ha aggiudicato i lavori per l'ampliamento dell'aerostazione Lotto 4a (lato est) all'associazione temporanea di imprese formata dalla capogruppo impresa Milesi geom. Sergio srl, insieme a Isocell Precompressi SpA, Termotecnica Sebina Srl e Effeci Tecnoimpianti Srl. L'opera, per un valore a base d'asta di 16,09 milioni di euro oltre a 810.000 euro di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, è stata aggiudicata per l'importo complessivo di 14 milioni e 410.877 euro.

L'intervento, da concludersi in 450 giorni dal verbale di consegna lavori, riguarda l'insieme di opere civili e impiantistiche afferenti alla realizzazione del nuovo corpo di fabbrica che si svilupperà nella zona est dell'aerostazione esistente, in continuità sia al terminal passeggeri sia agli spazi destinati a ospitare il blocco Bhs, il sistema per il controllo dei bagagli che successivamente sarà ampliato e adeguato alla normativa Standard 3, con installazione di macchine radiogene di ultima generazione. Oltre alla riqualificazione e all'ampliamento degli spazi disponibili, saranno realizzati due nuovi pontili, con contestuale aumento da cinque a dieci dei gate di imbarco in area extra-Schengen.