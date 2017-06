Orio al Serio, volo per Maiorca in ritardo di 27 ore

Volo ritarda 27 ore, disagi per 100 passeggeri a Bergamo

Sarebbero dovuto partire ieri a mezzogiorno, invece il loro volo ha decollato solo alle 15 di oggi. Un'odissea di 27 ore quella di oltre 100 turisti bloccati all'aeroporto di Orio al Serio in attesa di potersi imbarcare per Maiorca con un volo Ryanair. Tra loro famiglie intere con bambini al seguito.

La partenza era prevista per le 12 di ieri, ma causa avverse condizioni meteo l'aereo in arrivo e' stato dirottato su Bologna e a Orio non si e' mai visto. In tarda serata i passeggeri sono stati portati in un albergo della zona in attesa del volo di lunedi' mattina, previsto per le 11. Ma a mezzogiorno e mezzo dell'aereo non c'era ancora notizia. Il volo e' poi partito intorno alle 15.