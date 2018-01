Palazzina Liberty Milano

Ortomercato: le palazzine Liberty tornano al Comune di Milano, ma "deprezzate"



Tornano di proprietà del Comune di Milano le palazzine Liberty dell'Ortomercato. Lo ha annunciato l'assessore al Bilancio Roberto Tasca illustrando il progetto di riqualificazione del mercato ortofrutticolo in commissione a Palazzo Marino. Con questa cessione la municipalizzata Sogemi va a sanare il debito di 24 milioni di euro contratto con il Comune per la concessione del diritto di superficie degli spazi di via Lombroso, per gli anni tra il 1980 e il 2017, cifra che non e' mai stata pagata. L'agenzia delle entrate ha stimato il valore delle palazzine in 22,5 milioni di euro, mentre nel 2010 il loro valore era stato fissato a 32 milioni. L'assessore ha spiegato la riduzione di valore individuando diversi fattori: "Il mercato immobiliare e' sceso del 25 per cento e lo stato manutentivo degli immobili e' peggiorato".

Una delle palazzine è attualmente occupata dal colletivo Macao ed il centrodestra ne ha chiesto l'immediato sgombero.