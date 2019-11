Ortomercato Milano: arrestati due imprenditori e un dirigente pubblico

Dalle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di applicazione di misure cautelari, emesso dal GIP di Milano, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due imprenditori italiani e di un dirigente pubblico ritenuti responsabili di episodi di corruzione avvenuti nell'ambito delle commesse di facchinaggio assegnate alle cooperative operanti all'interno dell'Ortomercato milanese. Le investigazioni sono scaturite da una denuncia che ha permesso alla Squadra Mobile di Milano di svelare l'esistenza di un radicato sistema corruttivo fondato sull'elargizione, da parte degli amministratori occulti di un consorzio concessionario di servizi, di somme di denaro e regalie di diverso genere, a fronte della garanzia di un trattamento privilegiato in totale violazione delle normative in materia di evidenza pubblica e di concorrenza.

Come riferisce Repubblica, il dirigente pubblico arrestato e ai domiciliari è Stefano Zani, sino a pochi mesi direttore generale di Sogemi, la società partecipata del Comune che gestisce l'Ortomercato. Un incarico dal quale era stato rimosso per essere nominato direttore degli affari generali: da tempo erano note le indagini a suo carico per presunti favori nei confronti del consorzio Ageas.

"La società non è indagata, il procedimento è personale a carico del dottor Zani - spiega il presidente Sogemi Cesare Ferrero -, stiamo collaborando da tempo in modo costruttivo con la questura e siamo profondamente dispiaciuti del fatto che ogni volta proviamo a fare un passo avanti per costruire una nuova immagine dell'Ortomercato ci siano situazioni che ci riportano indietro".