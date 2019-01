Ortomercato: otto avvisi di garanzia, indagato il dg di Sogemi Zani

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – Ortomercato nella bufera. Avvisi di garanzia, indagato il presidente. E’ il Corriere Della Sera a scoperchiare la pentola: otto avvisi di garanzia, indagato il presidente. Il Pm Cristiana Roveda ha messo sotto inchiesta per le ipotesi di “corruzione” e “turbativa d’asta” il direttore generale della Sogemi (controllata dal Comune) Stefano Zani. L’Ortomercato gestisce il mercato ortofrutticolo, Ittico, Floricolo e Carni, i più grandi d’Italia per movimentazioni di merci, 650.000 metri quadrati, 600.000 tonnellate l’anno di prodotti, 11.000 utenti tesserati e un giro d’affari (compreso l’indotto) di 2 miliardi e mezzo di euro l’anno. L’oggetto sembra essere una tangente di 2000 euro in cambio di un occhio di riguardo per la “Ageas Impresa Consortile Lombarda srl” amministrata da Antonio Gnoli, società che fornisce attività di facchinaggio nell’Ortomercato.