Ortomercato, piano Sogemi da 83 milioni. Macao e gli altri nodi

Presentato a Palazzo Marino, nel corso della commissione congiunta Lavoro-Partecipate del Comune, il progetto di restyling del mercato ortofrutticolo: l'intervento illustrato dal presidente di Sogemi Cesare Ferrero vale 83 milioni di euro. "Il nostro non è un piano industriale, ma è una proposta di rifacimento dei padiglioni per l’ortofrutta realizzati nel 1965", ha affermato. Come ricorda il quotidiano Il Giorno, un progetto dai costi sensibilmente diversi da quello presentato nel 2016 dall'allora presidente Nicolò Dubini, da ben 470 milioni.

L'intervento presentato ora potrebbe garantire la continuità lavorativa ai 9mila operatori, articolandosi in tre fasi distinte per tre anni di cantiere. Ma il nodo resta tuto legato alla fattibilità del piano, anche in questa versione "ridotta". Parte sarà in autofinanziamento, parte con fondi comunali. Servirà verosimilmente anche un prestito bancario. La fattibilità economica dovrebbe essere illustrata entro fine giugno. Nel frattempo Sogemi ha avvidato ad un advisor il compito di "piazzare" quattro palazzine liberty in via Molise di proprietà per recuperare risorse. Una di esse è quella occupata dal centro sociale Macao dal 2012. Che ha già dichiarato la propria intenzione di dare battaglia contro lo sfratto.