Osnato (Fratelli d'Italia), domani sopralluogo al Pane Quotidiano

"Domani, venerdì 31/01, alle ore 10:00 circa, accompagnato dal collega Stefano Maullu e da alcuni cittadini residenti in zona, mi recherò a svolgere un sopralluogo presso la sede de "Il Pane Quotidiano" di viale Monza 335". Lo rende noto il parlamentare di Fratelli d'Italia Marco Osnato.



"Scopo dell'iniziativa ovviamente non sarà quello di ostacolare l'attività benefica che si svolge in loco, bensì quello di evidenziare alcune criticità che la danneggiano. Ad esempio la presenza di venditori abusivi che commercializzano nei dintorni della sede dell'ente benefico quanto appena ricevuto in beneficenza. Un problema - conclude Osnato - per il quale cercheremo di individuare e sollecitare delle soluzioni".