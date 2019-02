Ospedale di Cremona: operato al cervello da sveglio

L'ospedale maggiore di Cremona e' stato protagonista del primo intervento di chirurgia da sveglio. L'operazione e' stata effettuata dell'equipe di Neurochirurgia di Antonio Fioravanti. Il professore ha asportato un tumore in paziente sveglio e cosciente. "Si tratta di una metodica super specialistica applicata per le aree critiche del cervello (linguaggio, movimento, ecc.) che vede il paziente collaborante durante la seduta operatoria - si legge in una nota dell'ospedale -. Lo scopo e' di valutare in diretta gli esiti dell'azione del neurochirurgo e ridurre al minimo i rischi dell'intervento stesso". Nelle prossime ore il paziente sara' valutato per la reazione all'operazione.