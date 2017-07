Ospedale San Carlo

Trasferimento Ospedali San Carlo e San Paolo, M5S: quali i vantaggi e gli svantaggi?



Un incontro sul futuro degli ospedali San Carlo e San Paolo, che potrebbero essere trasferiti nello scalo San Cristoforo, al fine di realizzare un nuovo grande polo sanitario. L'iniziativa eè promossa per questa sera dal M5S di Milano e si terrà al Teatro 89, in via Fratelli Zoia, 89 alle 20.45. Interverranno anche l'assessore alla Sanità regionale Giulio Gallera e il Direttore Generale dei due ospedali, Marco Salmoiraghi.



Come ha spiegato il capogruppo M5S a Palazzo Marino, Simone Sollazzo: "Il MoVimento 5 Stelle invita tutti i cittadini a partecipare a questo incontro informativo per discutere insieme di un altro trasferimento che avrà sicuramente ripercussioni per il futuro dei quartieri interessati. In questa serata, cercheremo di capire quali saranno i costi a carico della cittadinanza, quali le difficoltà e quali i potenziali vantaggi e svantaggi di questo eventuale spostamento. Interverrà il nostro collega in Regione Lombardia Stefano Buffagni per fare il punto su una nuova questione cruciale per il futuro della città, che si gioca su più piani, dal Bilancio della Sanità allo sfruttamento del territorio. Come facciamo sempre, anche in questo caso, vogliamo ascoltare Comitati e cittadini interessati da questa scelta".