Hockey Milano Quanta

Si parla del big match tra i rossoblu e il Cittadella Hockey, con gli highlights della gara e le interviste a coach Luca Rigoni e Luca Covolo. Spazio anche alle altre partite con immagini e interviste ad alcuni protagonisti in pista: Nicola Lettera, Ermanno Laner, Simone Carrer e Sebastiano Cocchi. Per finire uno sguardo alle qualificazioni di Coppa Italia, in programma il prossimo weekend. Buona visione!

