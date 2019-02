Padre spara e ferisce figlio durante una lite, in Brianza

Un uomo di 66 anni ha sparato al figlio 37enne, colpendolo a una gamba, dopo una lite: e' successo intorno alle 13.30 di oggi in Brianza.

Stando alla prima ricostituzione dei carabinieri di Desio, che sono arrivati sul posto, i dissidi sarebbero cominciati in casa, in via Turati nel comune di Limbiate, e proprio li' il padre ha puntato la pistola alla gamba del figlio, colpendolo. Entrambi sono pregiudicati.

Il 37enne e' stato soccorso dal 118, e i sanitari lo hanno portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma non in pericolo di vita. Il padre e' stato fermato non lontano dall'abitazione dai carabinieri.