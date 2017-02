Painini (Confesercenti): "Bene Area C e limitazioni, ora avanti con le isole"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “Limitare l’utilizzo delle auto private, soprattutto in centro è una necessità”, spiega Andrea Painini, presidente di Confesercenti Milano. “La città è matura per una mobilità diversa, e le scelte politiche dell’amministrazione mi sembrano coraggiose, vanno nella direzione giusta”. Dunque primissimo bilancio positivo della nuova disciplina Area C. “Anche le zone a traffico limitato possono aiutare il commercio. Noi siamo favorevoli alle isole pedonali, agli spazi fruibili da pedoni e ciclisti, perché aiutano la vivibilità. D’altra parte la competizione è tra la città e i centri commerciali che si moltiplicano nell’hinterland. Se la città non si attrezza in termini di migliore vivibilità e servizi (compresi i trasporti), perde la partita e i consumatori sceglieranno sempre di più i grandi mall che crescono lungo tangenziali e autostrade. Milano si sta muovendo nella direzione giusta. Le zone a traffico limitato aiutano anche il commercio. La prova? Vada a dire ai commercianti di via dante che domani tornano le auto, scoppierebbe la protesta”, conclude Painini.