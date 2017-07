Painini (Confesercenti): bene divieti alla Darsena, servono controlli severi

Andrea Painini

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “Positiva la scelta del Comune, con l’ordinanza che vieta vetro e lattine in zona Darsena”, dice Andrea Painini, presidente di Confesercenti Milano. “E’ un primo passo per restituire decoro e civiltà al quartiere e per andare verso una buona movida. L’auspicio è che il provvedimento venga prolungato nel tempo e che, dopo una fase sperimentale, sia allargato alle altre zone calde delle notti milanesi. Non va dimenticato infatti che mantenere decoro e legalità aiuta anche i flussi del turismo internazionale. Va da se che l’ordinanza avrà efficacia se i controlli saranno diffusi e costanti. Troppo spesso infatti, fatta la legge, nessuno la fa rispettare. Ma la giunta Sala ha dimostrato di essere coerente rispetto alle decisioni prese”, conclude Painini.