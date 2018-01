Painini (Federfranchising): settore in crescita, Lombardia leader

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – L’Osservatorio di Confesercenti sul Frachising mette in luce un fenomeno conosciuto: quasi il 30% delle imprese (28,8%) vive ed opera in Lombardia. “D’altra parte la dinamica dei consumi che si produce in città come Milano o Brescia stimola chi vuole costruire una impresa approfittando di un marchio e di un know how già consolidati", spiega Andrea Painini vicepresidente nazionale di Federfranchising. “Va detto poi che – oltre ad essere stato un antidoto durante la crisi - oggi il franchising continua a crescere: nel 2017 i negozi in affiliazione commerciale hanno generato un fatturato complessivo di 24,2 miliardi, con un incremento dello 0,9% rispetto al 2016. Un risultato raggiunto anche grazie alla continua espansione della rete: i franchisor attivi nel nostro paese sono stati 977 (+2,7% sullo scorso anno), mentre il numero di imprese franchisee affiliate ha raggiunto quota 51.260 (+1%). Anche le prospettive del settore sono rosee. La progressiva ripresa dell’economia, infatti – prosegue Painini – dovrebbe accelerare l’estensione delle reti italiane, che nel 2021 dovrebbero superare i 25 miliardi di fatturato, le mille insegne e i 53mila negozi in affiliazione”. L’Osservatorio di Confesercenti registra oltre 51mila negozi di franchising attivi nel nostro paese, la maggior parte appartiene alle macro categorie commerciali dei servizi (agenzie immobiliari, servizi alla persona, etc..), che costituiscono il 43% del totale. Seguono il commercio di prodotti No Food (40%) e il Food (17%), che sta crescendo. Le imprese della ristorazione ed i pubblici esercizi del franchising costituivano appena il 13% dell’affiliazioni nel No food sono i negozi di abbigliamento a costituire la parte più consistente (52%), mentre nei servizi la tipologia più diffusa è quella dei servizi alla persona (54,7%). Nell’enogastronomia, invece, oltre 2 imprese su dieci (il 21%) sono ristoranti, italiani ed etnici. Cresce anche il numero di persone che vorrebbe aprire un’impresa in franchising. Secondo un recente sondaggio Swg, tre italiani su dieci coltivano il sogno di aprire un’attività in franchising, per essere finalmente “padroni di sé stessi” e per provare una esperienza lavorativa ‘diversa’. Tra gli italiani che vorrebbero aprire un’impresa in franchising, il 25% vorrebbe farlo investendo direttamente i suoi risparmi, mentre il 68% tramite la richiesta di un finanziamento.