Palalido: taglio del nastro il 14 giugno, poi la Volleyball Nations League

Palalido: taglio del nastro il 14 giugno, poi la Nations League

Il nuovo Palalido, ribattezzato "AllianzCloud", aprirà il prossimo 14 giugno. Il taglio del nastro vedrà la partecipazione del sindaco di Milano Beppe Sala, dell'assessore allo Sport Roberta Guaineri e del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano Giovanni Malagò. La prima partita, come riporta il quotidiano Il Giorno, è prevista appena sette giorni dopo: sarà Polonia-Argentina, valevole per la Volleyball Nations League maschile, cui farà seguito in serata Italia Serbia.

"Il 21 giugno - ha commentato Guaineri - inizierà la nuova vita del Palalido AllianzCloud, finalmente con un grande evento sportivo. Sarà la casa deimilanesi per lo sport e non solo. Credo che sia un motivo di orgoglio per tutti noi restituirlo alla città, ai cittadini, ma soprattutto a gli amanti dello sport". E nel 2020 Milano potrebbe ospitare il World Tour di beach volley strappando l'evento a Roma, già impegnata per gli Europei di calcio. La location potrebbe essere l'Arena civica. Nel frattempo, dal 14 al 23 giugno Milano ospita la VolleyWeek, che comprende anche la prima tappa del campionato italiano di beach, davanti al Castello Sforzesco dal 14 al 16 giugno.