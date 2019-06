Palasharp, l'investitore è Ticketone. Nuova battaglia nella event-war

Eccolo, il misterioso investitore del Palasharp. L'ultimo atto di una guerra (o forse il primo di una nuova serie di battaglie): la guerra degli eventi e dei biglietti. Secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano sarebbe il gruppo tedesco CTS Eventim ad avere presentato la proposta numero uno per il recupero della struttura (in stato vergognoso) di cui abbiamo parlato ieri QUI. Che cosa è CTS Eventim? In Italia è meglio conosciuta come Ticketone, e qualche mese fa è finita sotto la lente dell'AGCOM per abuso di posizione dominante. In effetti, Ticketone è uno dei player - forse in assoluto il player più forte - del mercato dei biglietti e degli eventi. Con il Palasharp avrebbe un luogo fisico nella Milano che sta per esplodere di capitali e opportunità in vista delle Olimpiadi. Un bel colpo. Sempre che qualcuno non voglia guastare la festa. Come successe con il Palazzo delle Scintille, quando TicketOne si era aggiudicata in via provvisoria la gestione della struttura da 13500 persone salvo vedersi poi sottrarre tutto dal ricorso al Tar di Forumnet, la società del gruppo Cabassi che controlla il Forum di Assago, che era arrivata seconda. Alla fine, lavori bloccati e Ticketone che presenta un conto di quasi 40 milioni di euro al Comune come risarcimento danni. Storia non ancora finita: secondo quanto apprende Affari, si è ancora in attesa che il tribunale quantifichi il risarcimento. E il Palazzo delle Scintilli rimane là. Tornando al Palasharp, pare che questa volta ad interessarsi della vicenda da vicino sia un esperto di questioni amministrative del Comune di Milano: Ernesto De Filippis, già direttore generale di Milanosport una decina di anni fa e a capo di MCA Events, una delle società leader specie nel campo degli eventi tennistici.

La guerra degli eventi può essere cruenta. Ecco perché LiveNation ha deciso di fare un percorso con i privati di Lendlease (i quali però sono uno dei player principali in città, dopo aver vinto lo sviluppo di Arexpo). In zona Segrate infatti costruirà l'Arena di Santa Giulia. Soldi privati, gestione privata. Niente ricorsi, quindi.

fabio.massa@affaritaliani.it