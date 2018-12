PalaSharp, Sala risponde ad Affari: "Presto una proposta". Il reportage

Beppe Sala risponde, intervistato da Claudio Bernieri, autore dello straordinario reportage su Affaritaliani.it sul degrado del Palasharp, a latere della cerimonia di "accensione" dell'albero di Natale in piazza Duomo: "Ho dato disposizione a Majorino e Scavuzzo. Stand-by? No, stiamo solo studiando come fare. Ne parliamo in giunta".

L'INCHIESTA DI CLAUDIO BERNIERI Milano,dentro al Palasharp dove dormono le tante Desiree schiave dei nigeriani. FOTO Milano, dentro al Palasharp: tra le tante Desiree schiave dei nigeriani. VIDEO LE DOMANDE AL SINDACO Ieri abbiamo pubblicato un reportage sul PalaSharp che è occupato dai clandestini e ci sono delle ragazze che sono prigioniere dai nigeriani, dalla mafia nigeriana. Tipo delle Desirèe. Che cosa volete fare? Avete un piano? Ho dato disposizione sia all'assessore Majorino sia alla Scavuzzo di occuparsi della questione, perché sono due temi diversi. C'è un tema di sicurezza, e questo è anche ovvio, ma c'è anche un tema di cosa fare con queste persone qua. Quindi ho chiesto rapidamente di portarmi una proposta, cosa che faranno. Quindi è in stand-by? No, non è in stand-by, ci stanno studiando su come fare, giovedì abbiamo Giunta, venerdì è evidentemente festa, e a latere della Giunta ne parleremo.