Palazzina esplosa: pm chiede ergastolo per Pellicanò

Milano: esplosione in via Brioschi

Palazzina esplosa: pm chiede ergastolo per Pellicano'

Si e' chiusa con la richiesta dell'ergastolo per Giuseppe Pellicano' la requisitoria del pm Elio Ramondini nel processo con rito abbreviato in cui il pubblicitario milanese e' accusato di avere causato l'esplosione di una palazzina e la morte di 3 persone.

Il 12 giugno dell'anno scorso, Pellicano', che risponde di strage e devastazione, svito' il tubo del gas del suo appartamento in via Brioschi e nella deflagrazione persero la vita la sua compagna, Micaela Masella, con la quale viveva da tempo da separato in casa, Chiara Magnamassa e Riccardo Maglianesi, i fidanzati che abitavano di fianco. Rimasero inoltre gravemente ustionate le due figliolette di Pellicano' e Masella, che, assieme ai geniori e alla sorella della donna, si sono costituiti parti civili. Nel suo intervento, il pm ha chiesto al giudice Chiara Valori di non considerare per il calcolo della pena la perizia su Pellicano', reo confesso, che ha accertato un vizio parziale di mente a causa di una forma di "depressione".