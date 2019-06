Palazzo Marino? Consiglio "machista". La stucchevole polemica di Vasile

di Fabio Massa

Luigi Amicone è entrato alle 16.30, orario di inizio della seduta, ed è andato via alle 21.37. Alice Arienta si è assentata dalle 19.14 alle 22.00. Comazzi è entrato alle 18 e se ne è andato alle 20. Alessandro De Chirico era in Sardegna con la famiglia, anniversario di matrimonio e voli prenotati secoli fa. La Gelmini è entrata alle 16.40 ed è uscita due ore e 5 minuti dopo. Marcora ha fatto 3 ore di consiglio. Luigi Pagliuca 15 minuti in più. Ecco, poi ci sono tutti gli altri. C'è chi si è fatto dalle 16.30 alle 6.14 di mattina in consiglio comunale e chi no (QUI LA LISTA COMPLETA Vai al file). Perché la notte a Palazzo Marino? Perché la legge (si badi bene, la legge) consente alle opposizioni di fare ostruzionismo, che di fatto dunque è un modo di fare opposizione. E loro, le opposizioni, l'hanno fatto. Tra gli assenti c'è Angelica Vasile. La Vasile è stata eletta nelle fila del Pd. Donna di indubbia cultura, ha fatto un post su Facebook con una foto nella quale sono ritratti il figlio piccolo e il compagno. Accompagnata da questo testo: "Queste sono le uniche ragioni per cui valga la pena fare la notte in bianco. Vederli felici. Discutere 500 emendamenti in aula facendo la notte in bianco in Consiglio? No, non ne vale la pena! Una prova di forza fisica (poco mentale dal livello degli interventi) che appartiene ad un retaggio machista della politica che va cambiato! Oggi il consiglio comunale è convocato dalle 15.30 a mezzanotte. E perché non dalle 9 alle 18.30? Per consentire a chi ha un lavoro di andare al lavoro (quindi non considerare quello del consigliere comunale un lavoro) e per non consentire a donne incinte o neo mamme o neo papà di stare con la famiglia. Andiamo avanti di questo passo e la politica la farà solo chi ha già un altro lavoro e chi non ha una famiglia (oppure sono già tutti abbastanza grandi). Voglio una politica accogliente, inclusiva, che si prende cura. Non una politica basata sul celodurismo quello resta il motto della Lega di Bossi. Non il mio". Dunque, secondo la consigliera Vasile, il consiglio non dovrebbe essere convocato di notte, ma di giorno. Magari dalle 9 alle 18.30. Altrimenti come si fa con i figli? Effettivamente, ora che mi sovviene, le tanti valenti colleghe giornaliste che hanno fatto le nottate elettorali (anche là, politica), come facevano con i figli? E le guardie giurate neopapà? Certo che i ladri potrebbero andarsene in giro di giorno. Un po' come i delinquenti, per le poliziotte e per i carabinieri (neopapà, perché se hai i figli grandi di diritti non ne hai). Che società machista, questa. Di questo passo le giornaliste, le poliziotte, le guardie giurate e i carabinieri papà potranno farlo solo quelli che hanno un altro lavoro. Quale, non è dato di saperlo. Forse. O forse se la Vasile pensa che sia meglio starsene a casa con la famiglia invece di sostenere la maggioranza a fronte di un meccanismo legittimo dell'opposizione, magari il lavoro l'ha sbagliato lei.

