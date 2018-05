Palazzo Marino: gettone ai consiglieri solo se restano in aula

"Mai più gettoni di presenza senza la presenza": il principio, apparentemente banale, è quello che è stato ribadito ieri dal consigliere Cinque Stelle Gianluca Corrado , primo firmatario della mozione che è stata approvata a Palazzo Marino e che prevede un vero e proprio giro di vite sulla liquidazione del gettone. La mozione prevede che il compenso sia riconosciuto ai consiglieri solo se restano in aula per un tempo almeno pari alla durata della seduta. E non, come avviene oggi, anche solo per pochi minuti. I Cinque Stelle sono riusciti a persuadere anche Pd e Forza Italia a votare a favore. Astenuta la Lega, hanno votato contro Matteo Forte (Milano Popolare), Franco D’Alfonso (Noi, Milano) e David Gentili (Milano Progressista). Basilio Rizzo, "Sinistra per Milano", non ha partecipato al voto.