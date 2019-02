Palazzo Reale, al via la mostra su Antonello da Messina

La mostra a Palazzo Reale di Milano dal 21 febbraio al 2 giugno 2019 nasce con l’intento di indagare l’arte di Antonello da Messina​​​​, artista eccelso e inconfondibile, considerato il più grande ritrattista del Quattrocento, che ha lasciato una traccia indelebile nella storia della pittura italiana.

Le opere a noi giunte di Antonello sono solo 35: ben 20 di esse saranno presenti in mostra, dando così la possibilità a tutti di potersi innamorare di questo grande artista. Ad esempio saranno esposti il San Girolamo nello studio, il Cristo benedicente, il celeberrimo Ritratto d’uomo, la Madonna col Bambino dalla National Gallery di Washington e il celebre Ecce Homo (Cristo alla colonna). Accanto alle opere di Antonello saranno poi in mostra i taccuini di Giovan Battista Cavalcaselle, critico che – per primo – ricostruì il catalogo dell’artista siciliano.