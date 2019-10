Palazzo Turati cambia proprietà, Coima lo cede a Invesco

Palazzo Turati passa di mano: Coima lo ha ceduto a Invesco Real Estate. L’immobile, oggi in locazione alla Camera di Commercio, lo aveva rilevato nel 2015 la società che fa capo a Manfredi Catella da Sofaz, il fondo sovrano dell’Azerbaijan, attraverso il fondo Sofaz Italy Fund. Palazzo Turati, 10.360 mq su sei piani oltre a un salone per esposizioni al pian terreno, si trova in via Meravigli 7. Realizzato nel 1873, fa parte del patrimonio storico di Milano.