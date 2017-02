Palme bruciate in Duomo, la Polizia ha il volto del colpevole

Piazza Duomo: vandail danno fuoco alle palme

Palme bruciate in Duomo, la Polizia ad un passo dall'indetificazione del vandalo

Potrebbe avere le ore contate l'uomo che nella notte tra sabato e domenica scorsa ha dato fuoco alle palme in piazza Duomo a Milano. La polizia locale e' riuscita a definire l'immagine del giovane che e' stato riconosciuto da una testimone, isolando bene i fotogrammi dei filmati delle telecamere della piazza. Non si e' ancora arrivati all'identificazione ma mancherebbe poco. Il lavoro della polizia locale continuera' incrociando i dati e i video delle telecamere per riuscire ad arrivare al nome. Si tratta di una persona giovane e di carnagione chiara. L'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Carmela Rozza rinnova "l'appello affinche' si faccia avanti lui, chiedendo scusa alla citta'. Farebbe piu' bella figura".

Palme e banani in Duomo, Franceschini: "La politica non può fare nulla"

Nel frattempo anche il ministro dei beni culturali Dario Franceschini interviene nell'acceso dibattito sul nuovo volto dato da Starbucks alla piazza: "Ci sono strumenti giuridici o amministrativi per contestare la sovrintendenza. Ma la politica non puo' far nulla". Poche parole e chiare, da parte del ministro dei beni culturali Dario Franceschini sulle palme e i banani in piazza Duomo tanto contestati a Milano. Molti nel centrodestra, che hanno criticato questa scelta considerata una 'africanizzazione' nel cuore della citta', hanno tirato in ballo la sovrintendenza 'rea' di aver approvato il progetto di Starbucks, la societa' che curera' le aree verdi della piazza per i prossimi tre anni. "Le sovrintendenze sono autonome - ha ribadito - io non do indicazioni".