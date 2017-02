Palme in Duomo, Parisi in "aiuto" di Sala: politicizzazione ridicola

Milano, palme in Duomo. Parisi va in "soccorso" di Sala: politicizzazione ridicola





PARISI CONTRO CONSIGLIERI DI FI - "E' molto grave che il centrodestra a Palazzo Marino sia venuto in aula con delle banane e che abbia dato un significato etnico" alla vicenda della piantumazione delle palme in piazza Duomo. Stefano Parisi, consigliere comunale, ex candidato sindaco a Milano e fondatore di Energie per l'Italia prende le distanze da quanto accaduto giovedi' scorso in aula, quando diversi consiglieri di Forza Italia e Lega hanno protestato contro le palme nel cuore di Milano, con delle banane gonfiabili e cartelli con disegnati dei cammelli.



"Il centrodestra si e' prestato a una politicizzazione ridicola della cosa - ha spiegato a margine della seduta del Consiglio comunale -, poi certo le palme sono brutte ma io chiedo al centrodestra che si torni a parlare dei temi che abbiamo lanciato in campagna elettorale. Quindi del futuro di Milano, degli investimenti, della crescita". La vicenda delle palme in piazza Duomo secondo Parisi "getta un giudizio negativo sulla politica milanese in generale, e' una offesa a Milano e ai milanesi che si parli di questo e che la citta' finisca sulle prime pagine dei giornali nazionali per la vicenda delle palme e non per le sue eccellenze".



Milano "merita ben altro che stare sulle prime pagine per le palme - ha concluso - per la violenza, anche sui treni".