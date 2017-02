Palme Piazza Duomo, Starbucks unica al bando: cifre, durata, dettagli.Le carte

Le palme in piazza Duomo a Milano

di Fabio Massa

Palme sì, palme no, per quanto tempo, per quanti mesi, chi ha approvato che cosa, e perché è stata scelta proprio Starbucks? Ecco, nella vicenda che ormai è diventata nazionale, delle palme di Piazza Duomo a Milano, una delle quali è stata data alle fiamme la scorsa notte, forse la più grande e azzeccata operazione di marketing vista in città da anni a questa parte, in quella vicenda delle palme manca qualche fatto. Affaritaliani.it Milano si è procurato la determina (peraltro pubblica, sull'albo pretorio) con la quale si può dare una risposta certa e univoca a tutte le domande di cui sopra.

QUANTO PAGA STARBUCKS PER LE PALME IN PIAZZA DUOMO

La compagnia americana pagherà 226.601,58 euro, di cui 190.001 nel 2017, 18300 nel 2018 e uguale cifra nel 2019. Al Comune di Milano la sponsorizzazione dell'aiuola non costa un centesimo. La determina è stata rilasciata il 18 gennaio 2017 in base a un regolamento che è sempre identico per qualunque sponsorizzazione riguardante il verde.

QUANTO DURANO LE PALME IN PIAZZA DUOMO

"I giardini milanesi tra XX e XXI secolo", questo il nome del progetto, ha una durata fino al 31 dicembre 2019. I costi di 18300 euro l'anno per il 2018 e il 2019, infatti, sono relativi alla manutenzione dell'aiuola davanti a Palazzo Carminati. Starbucks può anche decidere di cambiare palme e banani con altre essenze, ma comunque dovrà avere l'approvazione della Sovrintendenza e anche del Comune di Milano.

MILANO PALME IN PIAZZA DUOMO: CHI HA DECISO CHE COSA

Il bando per l'individuazione di un nuovo soggetto che curasse l'aiuola è stato aperto a giugno dello scorso anno, tra gli ultimi atti della scorsa amministrazione, ma è stato rilanciato a settembre sul sito internet del Comune ed è stato approvato durante il mandato di Beppe Sala.

PALME IN PIAZZA DUOMO: PERCHE' STARBUCKS

Semplicemente perché è stata l'unica azienda a presentare una proposta. Poteva essere rigettata, ovviamente, ma non c'è stata alcuna altra azienda italiana che volesse investire qualche soldo in piazza Duomo a Milano. Né aziende di piccola né di media né di grande dimensione. Nessuna ha presentato neppure una proposta. Starbucks ha presentato la propria proposta il 27 ottobre 2016, quindi esattamente a metà del bando. Insomma, se c'è una polemica da fare, è sulla miopia delle imprese italiane. E sulla loro incapacità di fare marketing in modo efficace.

@FabioAMassa

fabio.massa@affaritaliani.it