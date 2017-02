Palme, Sala: "Non sono entusiasta". Fi-Lega in Consiglio con banane gonfiabili

Fi-Lega, banane gonfiabili contro le palme in piazza Duomo

Banane gonfiabili e cartelli che raffigurano cammelli. Li hanno portati, rispettivamente, Lega e Forza Italia in Consiglio comunale a Milano per protestare contro il restyling di piazza Duomo, che prevede alberi di banane e palme sposnsorizzate da Starbucks, queste ultime sono state piantate ieri suscitando non poche polemiche nello schieramento di centro destra, che ironicamente ha parlato di 'africanizzazione'. I consiglieri di Fi hanno interrotto la seduta di questo pomeriggio, nella quale si sta discutendo il bilancio, portando le banane gonfiabili, mentre sui banchi dei leghisti sono stati mostrati cartelli con designati dei cammelli. "Abbiamo interrotto i lavori per protestare contro lo scempio architettonico in piazza del Duomo - spiega il capogruppo di Fi in consiglio comunale Gianluca Comazzi - e abbiamo chiesto con una mozione alla giunta che vengano rimossi i banani e le palme in piazza. La giunta intervenga per rimediare a questa profanazione. E' incredibile - conclude - che la Sovrintendenza sempre molto attenta, non abbia impedito questo scempio". Di una "piazza Duomo violentata da un'operazione economica" parla il capogruppo della Lega a palazzo Marino, Alessandro Morelli. "La nostra protesta prende spunto anche dalle reazioni di moltissimi milanesi" postate sui social dopo aver visto apparire le prime palme.

Sala: "Palme in Duomo? Non sono entusiasta"

"Non sono super entusiasta dell'idea delle Palme in piazza Duomo, ma il mio giudizio vale come quello di qualunque cittadino milanese. C'è stato un bando, la Sovrintendenza si è espressa in maniera positiva e abbiamo considerato questo giudizio dirimente". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo nell'aula del consiglio comunale sulla polemica per il restyling del verde pubblico nella piazza principale di Milano. "Si evoca la sacralità, si parla di violenza, quasi si trattasse di un nuovo simbolo della religione milanese. La religione milanese vuol dire usare il senso cristiano, vuol dire accogliere", ha ricordato Sala che ha cercato di mettere fine alle proteste delle opposizioni e fare in modo che il consiglio comunale si concentrasse sull'approvazione del bilancio di previsione per il 2017 - 2019, come previsto.