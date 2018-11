Panico al concerto di Achille Lauro: spruzzato spray al peperoncino

Spray al peperoncino sulla folla: panico al concerto di Achille Lauro

Attimi di panico all'Alcatraz. Durante il concerto di Achille Lauro, mentre l'artista romano sul palco cantava “Ballo del blocco”, un ignoto ha spruzzato dello spray al peperoncino nelle prime file, mettendo in fuga almeno un centinanio di persone che si sono precipitate fuori dal locale attraverso le uscite di sicurezza.

Il tutto è avvenuto alle 22.37 di ieri sera. Gli infermieri presenti hanno confermato all'Ansa che nessun ragazzo ha subito gravi danni da questo attacco. Alcune decine di persone hanno rimediato irritazioni apparentemente non gravi alle vie respiratorie, una ragazza è finita in stato di shock. Il concerto è stato interrotto per 20 minuti, per far cambiare l'aria nel locale, poi è ripreso regolarmente.