Papa Francesco. Lo schiaffo al pontefice (e al buonsenso) lo hanno dato gli ambientalisti del Comitato per il Parco di Monza. Pretenderebbero che il Santo Padre non celebrasse la messa di popolo all'ex Ippodromo il prossimo 25 marzo. Un milione di persone danneggerebbero il fragile ecosistema della zona. Le centinaia di spacciatori indisturbati che ogni settimana passano da quelle parti, invece, lo impreziosiscono...

Papa a Milano: Diocesi cerca un responsabile per ogni parrocchia



L'organizzazione della visita del Santo Padre a Milano e nelle terre lombarde sara' decentrata: la Diocesi cerca un responsabile organizzativo per ogni parrocchia, per gestire le presenze di chi vorra' assistere alla Santa Messa, che sara' celebrata al Parco di Monza il 25 marzo 2017 alle 15.00.



Alle parrocchie e' stata inviata la locandina che illustra le tappe della visita, in particolare l'appuntamento della Santa Messa a cui tutti sono invitati. Ecco perche', per organizzare al meglio le iscrizioni, la Diocesi ha deciso, con l'aiuto dei parroci, di cercare dei Responsabili Organizzativi Locali (Rol), cosi' come era stato gia' fatto in occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie nel 2012.



Il ROL aiutera' il parroco nella raccolta delle iscrizioni, restando in contatto con la Diocesi e realizzando quanto necessario per facilitare la partecipazione dei parrocchiani alla Santa Messa con il Papa: individuera' le presenze, gestira' le liste di iscrizione, avra' quindi un ruolo chiave e fondamentale per la buona riuscita dell'evento.