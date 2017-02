Papa Francesco, visita a a famiglie Aler: "No a restyling last minute"

No a un restyling last-minute dell'edificio di edilizia popolare in zona Mecenate che Papa Francesco visiterà in occasione del suo viaggio a Milano il prossimo 25 marzo. E' uno dei dettagli emersi dalla riunione plenaria in Prefettura svoltasi ieri per programmare tutti gli aspetti logistici della presenza a Milano del pontefice. Il quale incontrerà due famiglie delle comunità islamiche e romm del quartiere nelle cosiddette Case Bianche di via Salomone. Come riporta il quotidiano Il Giorno, Aler si era detta disponibile ad un rapido restyling dell'edificio ma la Santa Sede ha risposto "No, grazie". Il motivo? Evitare il rischio di strumentalizzazioni ed i retropensieri di chi potrebbe sostenere che gli interventi non nascano da un segno di rispetto nei confronti del papa ma dalla prospettiva che centinaia di telecamere e macchine fotografiche diffonderanno immagini sulle condizioni dello stabile.